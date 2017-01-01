Документацию для третьей очереди ЖК «Любимов» подготовят до конца года Для этого КРПК заключит второй контракт с единственным поставщиком ООО «МИКАЗ»

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Корпорация развития Пермского края разместила извещение о закупке у единственного поставщика работ по созданию рабочей и сметной документации на многоквартирные дома в квартале №15 микрорайона «Любимов» в Березниках. Контракт общей стоимостью 25,1 млн руб. заключат с ООО «МИКАЗ» (Московская область).

Подрядчик должен разработать рабочую и сметную документацию, а также получить на последнюю положительные заключения госэкспертизы. Работы по позициям №1, 2 и 3 нужно выполнить до 10 октября 2018 года, по позиции №4 — до 31 октября, а по позициям №5 и 6 — до 9 ноября. Срок исполнения договора — до 31 декабря 2018 года.

Ранее в КРПК пояснили, что совершили закупку у единственного поставщика из-за необходимости срочного переселения жителей Березников из аварийного жилья. ООО «МИКАЗ» получила контракт на разработку проектной документации и выполнение инженерно-геологический изысканий после того, как прежний подрядчик — ЗАО «Еврострой» — сорвал сроки работ: проектный институт «МИКАЗ» являлся подрядчиком по проектированию квартала №15, поэтому договор на заключили непосредственно с ним. Летом московская компания эти работы выполнила, и сейчас КРПК заключила с проектным институтом контракт на разработку оставшейся документации. После того как она будет готова, можно будет объявлять торги на выполнение строительно-монтажный работ.

Напомним, квартал №15 — это третья очередь строительства ЖК «Любимов», строящегося для переселенцев из зоны техногенной аварии. В квартале №15 планируется возвести шесть 16-этажных домов общей площадью 74,5 тыс. кв.м. (из них 73 тыс. кв. м. — жилая площадь, и 1,5 тыс. кв. м. — коммерческая недвижимость). Первые три дома (736 квартир) собираются построить к четвёртому кварталу 2019 года, а остальные три дома (896 квартир) — к первому кварталу 2020 года.