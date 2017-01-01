Краевой Фонд капремонта расторг договоры с ООО «ДСТ-Строй»

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Общество занималось разработкой проектно-сметной документации для ремонта 47 многоквартирных домов: 28 в Березниках, еще 19 — в Перми. Пресс-служба Фонда сообщает, что компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства.

По условиям договора, подрядчик обязался завершить разработку проектов не позднее 9 июля 2018 г ода, но к 11 сентября не сдал ни один из них. При этом Фонд не раз направлял в адрес компании требования исполнить свои обязательства и предупреждал, что в противном случае договоры будут расторгнуты в одностороннем порядке.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края:

— Мы понимаем, что расторжение договоров приведет к переносу сроков ремонта домов. Однако фонд пошел на крайние меры, поскольку качество исполнения проектов остается низким. Мы просто не имеем права принимать проекты с теми замечаниями, которые существуют, и более того — не имеем права платить за такую работу деньгами собственников. Подрядчику было предоставлено достаточно времени для устранения замечаний и сдачи проектов. Однако договор просрочен почти на два месяца, а проектов, по которым можно было бы провести качественный ремонт, по-прежнему нет.

Фонд капремонта не будет оплачивать работы по расторгнутым договорам. Кроме того, к ООО «ДСТ-Строй» помогут применить штрафные санкции, а саму компанию включить в реестр недобросовестных поставщиков. Аукционы по всем 47 домам объявят повторно.