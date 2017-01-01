Завтра в Перми пройдёт прямая телефонная линия, посвящённая началу учебного года

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Завтра, 12 сентября, с 10.00 до 11.00 в Перми пройдёт прямая телефонная линия, посвященная началу учебного года. Телефон прямой линии: 2-059-059.

Любой житель столицы края может позвонить, рассказать об имеющихся проблемах и задать свои вопросы об организации учебного процесса, готовности школ, работе педагогов и руководства учебных учреждений.

На вопросы горожан ответят начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова и председатель комитета Пермской городской думы по социальной политике Василий Кузнецов.

Напомним, что в сеть образовательных учреждений города Перми входят 129 школ, 131 дошкольное учреждение и 18 учреждений дополнительного образования. Кроме этого, в Перми функционируют 6 частных школ и 41 негосударственный лицензированный детский сад. В новом учебном году введен в строй новый учебный корпус школы №59 на тысячу учащихся. В ближайшее время откроется корпус-тысячник школы №42: сейчас там ведется монтаж оборудования и установка школьной мебели.

В новом учебном году за парты сели 118 тысяч школьников, 14,5 тысяч — первоклассники. Также был зафиксирован и рост числа выпускников — среди них трое ребят сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов сразу по двум предметам. Наибольшее количество стобалльников отмечено по русскому языку (61 человек) и по информатике (18 человек). Всего же в этом году 99 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

Источник — пресс-служба городской администрации