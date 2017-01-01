Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 11 сентября

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Нести своё кресло. «Единая Россия» взяла большинство мест в муниципальных парламентах.

Александр Аузан: Мы хотим видеть свою страну другой, только боимся сделать шаг. Декан экономического факультета МГУ — о том, как России преодолеть эффект колеи.

Ветка в будущее. Улицу Строителей будет возводить краевой минтранс.

Философия цифры. Эксперты обсудили цифровое развитие регионов.

Павел Фадеев: Организованная преступность никуда не исчезла. Последний начальник УБОП ГУВД Пермского края — об истории и специфике работы подразделения.

Роман Залесинский: Никакой реформы нет, есть исполнение закона. Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми — о новой транспортной модели, строительстве трамвайной ветки, условиях будущих конкурсов по разыгрыванию маршрутов и едином операторе бесконтактной системы оплаты проезда.

Молодёжь пошла на завод. Эксперты рассказали молодым людям о главных тенденциях в России и мире.

Путь к многомерному миру. Пермяки, побывавшие на «Острове 10—21», рассказали о перспективах развития страны до 2035 года.

В поисках новой телесности. Пермский театр оперы и балета представил вечер современной хореографии, созданный в соавторстве с фестивалем Context. Diana Vishneva.

За бег. Пермский марафон обошёл по числу участников Казань и Екатеринбург.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться