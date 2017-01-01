Минприроды создал Совет природного парка «Пермский» Совет будет вырабатывать рекомендации по развитию экологического туризма и охране природной среды

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Вид на Вишеру с камня Ветлан. Фото предоставлено сайтом http://123‑realty.ru

Фото: Администратор

newsko.ru

Напомним, природный парк «Пермский» создали в этом году на территории Красновишерского, Горнозаводского, Чусовского, Гремячинского муниципальных районов, городского округа «Город Губаха» и Лысьвенского городского округа. В состав парка вошли 33 особо охраняемых природных территорий регионального значения, такие как Каменный город, Большое бревно, Столбы, Разбойник. Глухие камни, Ветлан, Говорливый, расположенных в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера. Необходимость создания природного парка «Пермский» власти объясняли потребностью в сохранении уникальных и типичных природных комплексов и компонентови регулировании стихийного туризма.

Министр природных ресурсов Дмитрий Килейко 6 сентября подписал приказ о создании совета природного парка «Пермский». В документе сказано, что Совет является совещательным органом и создаётся для обеспечения взаимодействия министерства природных ресурсов, органов государственной власти и местного самоуправления, субъектов хозяйственной и иной деятельности, общественных объединений и некоммерческих организаций, населения и предпринимателей по вопросам природопользования и охраны природной среды на территории парка. Также Совет будет рассматривать проекты планов работы природного парка, программы организации и развития экологического туризма на его территории, программы по взаимодействию с местным населением и вырабатывать для органов власти соответствующие рекомендации и предложения.

В состав Совета войдут представители минприроды, администраций муниципалитетов, на территории которых расположен природный парк, отделений «Российского общества лесоводов» и «Всероссийского общества охраны природы», министерства культуры, природного заповедника «Вишерский», общественной организации «Поиск», Центра экологического туризма «Зелёный ветер» и индивидуальные предприниматели. Совет возглавит министр природных ресурсов Дмитрий Килейко.

Заседания Совета будут проводиться по мере необходимости. Решения совета носят рекомендательный характер и принимаются простым большинством.