В гордуму Кизела прошли единороссы и самовыдвиженцы

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Согласно предварительным итогам голосования на выборах депутатов думы Кизеловского городского округа, 13 мандатов достались выдвиженцам партии «Единая Россия», еще два — самовыдвиженцам. Всего разыгрывалось 15 мандатов.

Ранее на места в кизеловской думе претендовали выдвиженцы от ЛДПР, однако незадолго до дня голосования суд снял их с выборов из-за нарушения авторских прав в предвыборной агитации. Еще один кандидат от ЛДПР, внук бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова Вячеслав Игумнов, в думу не прошёл — он проиграл самовыдвиженцу Алмазу Галимову.