УФАС предостерегло власти от возможных нарушений закона при закупке новых трамваев

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Пермское УФАС России выдало предостережение главе города Перми Дмитрию Самойлову и первому зампредседателя правительства, министру строительства и архитектуры Пермского края Михаилу Сюткину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стали планы властей приобрести 25 трамвайных вагонов у ООО «ПК «Транспортные системы» в случае, если «тестовый» трамвайный вагон успешно пройдёт испытания на улицах Перми.

Напомним, именно о таком возможном развитии событий говорится в соглашении о сотрудничестве между правительством Пермского края, администрацией Перми и ООО «ПК «Транспортные системы». Оно подразумевает реализацию проектов модернизации электрического наземного транспорта и обновления подвижного состава.

Анастасия Белова, начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России:

— Почему для опытной эксплуатации властями выбран именно этот поставщик трамваев? В России этот рынок не монополизирован и существуют другие производители. «Тестовый» вагон предоставлен бесплатно, но в соглашении ничего не сказано о том, кто его будет настраивать, обслуживать. И главное: если опытная эксплуатация окажется удовлетворительной — то нельзя просто взять и закупить 25 вагонов. Это будет необоснованное создание преимущественных условий конкретному поставщику, что противоречит Закону о защите конкуренции. Должна быть организована закупка по Закону о контрактной системе с возможностью поставки эквивалентной техники, и победителя могут определить только конкурентные торги.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что в силу установленных норм при приобретении подвижного состава трамваев, а также организации их тестовой эксплуатации с использованием средств бюджетной системы Пермского заказчики обязаны руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

В краевом министерстве строительства прокомментировали выданное УФАС предостережение. Там уточнили, что вагон «ПермГорЭлектроТрансу» передается безвозмездно. По результатам его тестирования городской администрацией будет принято решение о необходимости внесения изменений в технические задания на закупку нового электротранспорта, а сама закупка будет осуществляться в рамках 44-ФЗ.



