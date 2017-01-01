Помощник министра экономразвития России оценила реализацию федеральных программ на ПЦБК

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В пятницу, 7 сентября, на производственной площадке ООО «Уралбумага» (входит в группу предприятий ПЦБК) помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева оценила ход реализации федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости. Напомним, ПЦБК вошла в пилотный проект осенью 2017 года. Первым проектным направлением по повышению производительности было выбрано производство гофротары.

В данный момент на ПЦБК в рамках программы реализуются 18 проектов, среди которых проект по сокращению простоев при пересменке, организация рабочих мест по системе 5С, проект по оптимизации запасов сырья, организация контроля качества в потоке, оптимизация процессов хранения и подачи заготовок на производственной линии, сокращение потери времени при погрузке готовой продукции и другие.

Юлия Урожаева, помощник министра экономического развития России:

— ПЦБК — одно из самых успешных предприятий программы повышения производительности труда. Увидели значимые изменения, которые произошли при подготовке запаса, на линиях, при перемещении продукции. Потрясающие цифры, только по переналадке оборудование снижение в два раза. Рабочему персоналу стало интересно этим заниматься. Мы надеемся, что это движение продолжится, потому что хотим запустить в стране «ядерную реакцию», организовать движение по производительности, поэтому нам нужны эти первые клеточки, которые будут делиться, и эту «ядерную реакцию» создавать.

За 8 месяцев участия в программе производительность труда в ООО «Уралбумага» увеличилась на 10% (в два раза выше планового показателя — 5%), а время изготовления ящиков из гофрокартона сократилось на 47%, уровень запасов снизился на 44%. Помимо проекта по повышению производительности, ПЦБК успешно внедряет цифровые технологии на производстве.

На ПЦБК постоянно проходят семинары по переобучению и повышению квалификации персонала. Очередной состоится в середине сентября 2018 года.

Александр Сухановский, генеральный директор ГП ПЦБК:

— Практически все работники нашего предприятия вовлечены в программу. В августе на производстве гофротары поставлен абсолютный рекорд по выпуску готовой продукции — гофроящиков. Это очень важный показатель, он составил более 14 млн кв. м и перевыполнен по сравнению с предыдущим месяцем на 4%. Мы планируем идти дальше по тем направлениям, которые выбраны — развитие и вовлечение персонала, оптимизация процессов, а самое главное — это цифровизация, создание цифрового предприятия.

По итогам визита Юлия Урожаева обозначила перспективы реализации программы повышения производительности труда и поддержке занятости. Этот федеральный проект стал одним из 12 национальных приоритетов на следующие 6 лет (нацпроект «Рынок труда»). Предприятия, которые показывают хорошие результаты, будут иметь доступ к мерам государственной поддержки и льготному финансированию. Как отметила помощник министра, ПЦБК уже участвует в «Экспортном марафоне» — это программа акселерации выхода на экспорт. Минэкономразвития РФ запустило ее совместно со школой экспорта АО «РЭЦ». Акселератор призван содействовать выходу предприятий-участников на экспортные рынки, его специалисты оказывают полное сопровождение до заключения экспортного контракта через обучение, наставничество и экспертную поддержку.

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Планируется, что к 2025 году эффективность деятельности производств вырастет минимум на 30%. Кроме того, реализация федерального проекта позволяет участникам программы участвовать в льготных программах по приобретению оборудования, усовершенствованию рабочих мест и софинансированию мероприятий по обучению персонала.

Источник — пресс-служба ПЦБК