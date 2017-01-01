На выборах в Чайковском большинство получил пул оппозиционных кандидатов

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Согласно предварительным данным, кандидаты от оппозиционных партий КПРФ и ЛДПР получили большинство,13 мандатов, на выборах в представительный орган Чайковского, ЛДПР — 8, КПРФ — 5. Команда главы Чайковского района Юрия Вострикова по итогам голосования получила 12 мандатов.

Кандидатов от оппозиции курировали депутаты Законодательного собрания Олег Постников (ЛДПР) и Аркадий Непряхин (член фракции Справедливая Россия)

Выборы проходили в семи трёхмандатных округах и одном четырёхмандатном. За победу боролись 64 кандидата.