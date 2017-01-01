В Думу Краснокамска прошёл только один кандидат от «Яблока»

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По предварительным итогам голосования, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова, которая считается одним из самых влиятельных политиков Краснокамска, проиграла выборы в думу нового городского округа.

Всего на выборы от «Яблока» выдвинулись 20 человек, но большинству из них не получилось пройти в Гордуму. По данным ГАС «Выборы», Ольга Колоколова уступила депутату земского собрания Краснокамского района Юрию Ильюшенко («Единая Россия»). Она получила 248 голосов, а Юрий Ильюшенко — 457. Её отец — Аркадий Колоколов проиграл Александру Панькову («Единая Россия») с разницей в 165 голосов.

Единственная яблочница, победившая на выборах — Светлана Руковишникова. Она смогла выиграть у Светланы Высоковой от «Единой России» с отрывом в девять голосов — 323 против 332. Таким образом, яблочники будут представлены в Думе нового городского округа только одним депутатом.