Победу на Пермском марафоне одержали спортсмены из Тольятти и Чебоксар

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Пермский марафон-2018

Вчера, 9 сентября, завершился второй Пермский международный марафон. Среди мужчин на марафонской дистанции победу одержал Юрий Чечун из Тольятти, Самарской области. Среди женщин первой финишировала Алина Прокопьева из Чебоксар, Чувашская область. Победители получили по 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, первыми на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанции 10,5 км., 21,1 км. И 42,195 км.- всего 3756 человек. Они пробежали по главным улицам Перми — Ленина, Комсомольскому проспекту, Сибирской. Комментировали марафон Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

Утром того же дня дистанцию в 200 метров преодолели участники на инвалидных колясках. Днем прошел самый массовый забег на 3 км. На старт вышло порядка 3500 участников, в том числе дети. Результаты этих забегов, а также забега на 10 км. будут опубликованы позднее.

Абсолютным победителем на марафонской дистанции — 42,195 км среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти с результатом 2 часа 18 минут 34 секунды, вторым с разницей в одну секунду прибежал Искандер Ядгаров из Ижевска, третьим — Михаил Максимов из Санкт-Петербурга. Среди женщин первой марафон пробежала Алина Прокопьева из Чебоксар с результатом 2 часа 34 минуты 32 секунды, второй финишировала пермячка Анастасия Слепнева, третьей стала Марина Смирнова из Набережных Челнов.

В церемонии награждения марафонцев приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России Сергей Кущенко, легенда лыжного спорта Елена Вяльбе и российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Андрей Смирнов из Перми, вторым эту дистанцию преодолел Денис Васильев из Санкт-Петербурга, третьим — Роман Дедов. Среди женщин первой к финишу пришла пермячка Олеся Нургалиева, второй — Мария Бережная из Набережных Челнов, третьей — москвичка Любовь Денисова.

Напомним, Пермский международный марафон состоялся уже второй раз, он прошёл в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».