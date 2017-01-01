В Пермском крае завершился Единый день голосования
В 36 территориях избрали около двух тысяч депутатов
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Об этом сообщили в Избирательной комиссии Пермского края. Все 850 избирательных участков открылись в 8:00, голосование проходило до 20:00 в штатном режиме.
Жалоб на организацию процесса голосования не поступало. В ситуационный центр Общественной палаты Пермского края на горячую линию поступило порядка 20 звонков от избирателей, все они касались уточнения сведений о нахождении избирательных участков.
Ведется подсчет голосов избирателей.
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