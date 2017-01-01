В Пермском крае завершился Единый день голосования

В 36 территориях избрали около двух тысяч депутатов

Плюсануть
Поделиться
Выборы
Фото: Сергей Копышко

Об этом сообщили в Избирательной комиссии Пермского края. Все 850 избирательных участков открылись в 8:00, голосование проходило до 20:00 в штатном режиме.

Жалоб на организацию процесса голосования не поступало. В ситуационный центр Общественной палаты Пермского края на горячую линию поступило порядка 20 звонков от избирателей, все они касались уточнения сведений о нахождении избирательных участков.

Ведется подсчет голосов избирателей.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

Пермский край власть и политика Избирательная комиссия Пермского края выборы