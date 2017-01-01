В выходные в Перми похолодает, возможны дожди

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Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, в ближайшие выходные, 8 и 9 сентября, погода в Перми будет меняться — от тёплой, но дождливой субботы до прохладного, но сухого воскресенья.

В субботу, 8 сентября, ночью ожидается +5°...+7°, днём +16°...+20° градусов. Во второй половине дня возможны дожди и грозы.

В воскресенье, 9 сентября, ночью ожидается +7°...+9°, днём +12°...+14°, преимущественно без осадков. Ожидается усиление северного ветра до 8 м/c. В ночь с воскресенья на понедельник возможны заморозки на почве.