Президент и ЕР внесли в Госдуму поправки по изменению пенсионного законодательства

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Андрей Турчак

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин и «Единая Россия» внесли пакеты поправок в пенсионное законодательства. В них содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста.

Среди ключевых поправок от президента — набор важных инициатив по снижению возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей с тремя и более детьми, отметил секретарь Генсовета партии Единая Россия Андрей Турчак.

В свою очередь, инициативы Единой России включают возможность досрочного установления страховой пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов, и другие.

На региональном уровне будут сохранены все льготы для лиц предпенсионного возраста, подчеркнул секретарь Генсовета партии.

«Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к президенту РФ, и президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», — заявил Турчак.

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Ольга Баталина указала на необходимость проанализировать эффективность работы служб занятости на местах с гражданами предпенсионного возраста. С этой целью ЕР создаст в регионах инструменты депутатского контроля.

По словам Баталиной, сегодня в субъектах РФ идет серьезная работа по совершенствованию регионального законодательства в части занятости и переобучения лиц предпенсионного возраста.

«Мы рассчитываем организовать инструменты депутатского контроля совместно с депутатами фракции «Единой России» в законодательных собраниях субъектов РФ, совместно с депутатами местного самоуправления с тем, чтобы проанализировать, насколько эффективно сегодня службы занятости на местах справляются с поддержкой граждан предпенсионного возраста», — заявила Баталина.

Напомним, «Единая Россия» на заседании Генесовета и Совета руководителей фракции обобщила предложения регионов по изменениям в пенсионную систему и обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в телеобращении к гражданам поддержал ряд инициатив ЕР, в их числе предложения о досрочном установлении страховой пенсии; сохранении сроков назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании; проведении ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлении двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели; сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Источник — Пресс-служба партии «Единая Россия»