Абонентам «Мегафона» в два раза повысят скорость интернета на время Пермского марафона

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7 сентября 2018 года, Пермь. В воскресенье 6 000 бегунов из 8 стран мира выйдут на старт Пермского международного марафона. Зрителями главного спортивного мероприятия края станут порядка 30 000 гостей. Чтобы все они могли активно делиться впечатлениями в режиме онлайн, «МегаФон» расширил пропускную способность сети на всем маршруте участников пробега, увеличив среднюю скорость интернета в 2 раза.

Сертифицированная трасса, по которой побегут спортсмены — улица Ленина, Комсомольский проспект, улица Сибирская. Связисты учли маршрут и расположение основных площадок мероприятия и установили дополнительное оборудование на базовых станциях в 6 ключевых местах: у ЦУМа, кинотеатра «Кристалл», городской эспланаде, у Мемориала Добровольческого танкового корпуса.

«Мы ожидаем, что нагрузка на базовые станции уже 8 сентября возрастет минимум в 10 раз. Поэтому наши специалисты провели работы по расширению пропускной способности сети «МегаФона», в 2 раза увеличив скорость интернета в смартфонах наших абонентов до рекордных 50 Мбит/с», — отмечает директор Пермского отделения «МегаФона» Петр Козловский.

Средняя скорость интернета «МегаФон» в регионе сегодня — 22 Мбит/с — по данным замеров компании Ooklа, это самый быстрый 4G среди операторов связи в Прикамье.

Помимо качественной связи «МегаФон», как официальный партнер марафона, приготовил для пермяков и гостей города интерактивную площадку на городской эспланаде. Спортсмены здесь получат эксклюзивную брендированную спортивную форму, а болельщики смогут сделать фото или создать собственные gif-изображения, получить сувениры и выиграть «умные» гаджеты.

Зона интерактивных развлечений «МегаФона» будет работать в субботу и воскресенье с 8.00 до 16.00.

Информационная справка:

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор — лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

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