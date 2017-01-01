Чиновники не смогли добиться сноса торгового комплекса у Пермского строительного колледжа

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов вмешался в ситуацию со сносом торгового комплекса, расположенного на Комсомольском проспекте неподалёку от строительного колледжа. Признать объект самовольной постройкой и снести его через суд пыталась администрация Свердловского района Перми. Судебное разбирательство между предпринимателем и чиновниками продолжается несколько лет.

Очередное решение об освобождении незаконно «захваченного» по мнению муниципалитета земельного участка было принятов декабре 2017 года. В нормативном акте было указано, что объект находится в полосе отвода электросетей.

В свою очередь, владелец объекта обратился в аппарат бизнес-омбудсмена, а также в суд с требованием признать действия должностных лиц Свердловской районной администрации незаконными. Арбитражный суд отказал в удовлетворении его требований, однако апелляционная инстанция это решение отменила.

На суде уполномоченный по правам предпринимателей, выступавший в качестве третьей стороны, указал, что документы в материалах дела свидетельствуют об отсутствии нахождения торговых объектов заявителя в пределах охранной зоны. Это значит, что действия чиновников нарушают законные интересы заявителя.

В результате распоряжение администрации Свердловского района Перми о сносе постройки признали недействительным.