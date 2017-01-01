Власти Перми выяснят, хорошо ли детям живётся в столице Прикамья У пермяков спросят, созданы ли в городе, по их мнению, все условия для развития детей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

Департамент социальной политики администрации Перми объявил аукцион на проведение социологического исследования «Город, доброжелательный к детям». Аукцион планируется провести 13 сентября.

Начальная цена контракта составляет 173 тыс. руб. Источник финансирования — бюджет города. Победитель аукциона должен провести опрос и серию экспертных интервью, чтобы проанализировать комфортность и безопасность городской среды для детей.

В техническом задании говорится, что репрезентативная выборка строится на основе случайного многоступенчатого отбора респондентов. Объём выборки составит не менее 1,5 тыс. респондентов — не менее 900 родителей и 600 детей.

В частности, в ходе социологического исследования нужно определить потребности и интересы детей, в таких сферах, как образование, культура, физическое развитие, безопасность, досуг, оздоровление и отдых, и уровень удовлетворённости детей и их родителей качеством представляемых услуг. Также подрядчик должен узнать отношение пермяков к планированию деторождения и проанализировать существующие проблемы и барьеры, которые мешают улучшить условия для всестороннего развития личности ребёнка. Для анализа причин и динамики изменений положения детей в городе Перми нужно взять не только данные, собранные в 2018 году, но и поднять статистику с 2016 года.

Итоговый отчёт с выводами, прогнозами и рекомендациями по улучшению комфортности и безопасности городской среды требуется представить заказчику до 10 декабря 2018 года.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться