К 2023 году в Камской долине построят Федеральный научный медцентр Там планируется возвести научно-административный, клинический, лабораторный и хозяйственный корпуса

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Скриншот Google.Maps

Вчера, 6 сентября, Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» объявил аукцион на продолжение строительства зданий на земельном участке восточнее ул. Маршала Жукова, 35, где находится федеральный сердечно-сосудистый центр им. С.Г. Суханова.

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: на Монастырской, 82 и Екатерининской, 224 (поликлиника).

Проект городка

Как сообщает пресс-служба Центра, реализацию проекта по строительству собственного городка они начали ещё в 2015 году. Сейчас объявлен аукцион на продолжение строительства лабораторного корпуса, где будут размещаться биохимические, токсикологические, химико-аналитические, цитогенетические лаборатории научного центра. Также начнётся строительство клинического, научно-административного и хозяйственного корпусов. В клиническом корпусе площадью около 6 тыс. кв.м. будут располагаться два стационарных отделения и консультативно-диагностическая поликлиника. Клиника научного центра будет принимать на лечение пациентов с заболеваниями, которые могли возникнуть из-за неблагоприятных экологических факторов или обусловлены профессией человека.

Стройплощадка. Скриншот Яндекс. Карты

Максимальная цена контракта составляет 481,9 млн руб. Деньги на строительство выделены из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 20 декабря 2020 года. В будущем на этом участке также появятся два КПП, газификатор, котельная, площадка с ёмкостями для дизельного топлива и два подземных перехода. Полностью проект планируют реализовать в 2023 году.

Заявки на аукцион принимаются до 24 сентября, итоги подведут 28 сентября.