К 2023 году в Камской долине построят Федеральный научный медцентр

Там планируется возвести научно-административный, клинический, лабораторный и хозяйственный корпуса


Наталья Тимофеева
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медицинский центр на Жукова
Скриншот Google.Maps

Вчера, 6 сентября, Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» объявил аукцион на продолжение строительства зданий на земельном участке восточнее ул. Маршала Жукова, 35, где находится федеральный сердечно-сосудистый центр им. С.Г. Суханова.

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: на Монастырской, 82 и Екатерининской, 224 (поликлиника).

медицинский центр на Жукова проект
Проект городка

Как сообщает пресс-служба Центра, реализацию проекта по строительству собственного городка они начали ещё в 2015 году. Сейчас объявлен аукцион на продолжение строительства лабораторного корпуса, где будут размещаться биохимические, токсикологические, химико-аналитические, цитогенетические лаборатории научного центра. Также начнётся строительство клинического, научно-административного и хозяйственного корпусов. В клиническом корпусе площадью около 6 тыс. кв.м. будут располагаться два стационарных отделения и консультативно-диагностическая поликлиника. Клиника научного центра будет принимать на лечение пациентов с заболеваниями, которые могли возникнуть из-за неблагоприятных экологических факторов или обусловлены профессией человека. 

медицинский центр на Жукова, лабораторный корпус
Стройплощадка. Скриншот Яндекс. Карты

Максимальная цена контракта составляет 481,9 млн руб. Деньги на строительство выделены из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 20 декабря 2020 года. В будущем на этом участке также появятся два КПП, газификатор, котельная, площадка с ёмкостями для дизельного топлива и два подземных перехода. Полностью проект планируют реализовать в 2023 году.

Заявки на аукцион принимаются до 24 сентября, итоги подведут 28 сентября.

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