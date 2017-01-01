Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в ПФО Ранее он исполнял обязанности замминистра науки и высшего образования России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

С 2013 по 2015 годы Игорь Комаров занимал пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос». С 11 июля он исполнял обязанности заместителя министра науки и высшего образования России.

Напомним, ранее пост полпреда в ПФО занимал Михаил Бабич. В прошлом месяце он был назначен послом России в Белоруссии.