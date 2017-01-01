УФАС отменило торги Росимущества на аренду двух десятков земельных участков

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Пермское УФАС России признало обоснованной жалобу на действия терруправления Росимущества по Пермскому краю при проведении торгов на аренду 21 земельного участка, находящихся в федеральной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты антимонопольного органа установили, что извещение о проведении торгов не содержало сведений, установленных Земельным кодексом РФ, что является необходимым. Кроме того, в документации о торгах перечень документов и основания для отказа в допуске к участию в аукционе были приведены в соответствии с приказом ФАС России №67. Однако, он не регламентирует проведение земельных аукционов, это также является нарушением.

Пермское управление Росимущества пыталось оспорить доводы заявителя жалобы, обосновывая это тем, что указанные обстоятельства никак не повлияли на приём заявок. Тем не менее, жалобу признали обоснованной. Управлению Росимущества предписали до 12 сентября отменить результаты торгов, внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок подачи заявок.

Павел Литвинов, специалист отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России:

— Порядок проведения аукционов по продаже или аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, установлен строго статьями Земельного кодекса РФ. Таким образом, положения Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 не могут быть применимы к проведению торгов в данном случае. ТУ Росимущества установило неверный порядок проведения торгов и само себе предоставило возможность проводить торги по правилам, не предусмотренным законом.