Пермское управление Росреестра зарегистрировало первые договоры долевого участия с эскроу-счетами

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Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало первые договоры долевого участия с использованием счетов эскроу. Девелоперская компания «Талан», работающая в 13 регионах России, в июне 2018 года заключила договор со Сбербанком о сотрудничестве с использованием счетов эскроу. Кредитная линия открыта на сумму 1,7 млрд рублей. В России это крупнейшая сделка в новой системе финансирования строительства.

Пермь стала первым из 13 городов присутствия компании «Талан», где строительство жилого комплекса «Счастье» ведется по новой системе проектного финансирования.

— Я уже живу 2 года в доме, построенном компанией «Талан». Качеством довольна. Поэтому когда встал вопрос покупки квартиры — выбор привёл меня в компанию «Талан». Ключевой критерий при выборе застройщика для меня всегда уникальность, качество и безопасность, — рассказала Наталья Шумилина, заключившая с компанией «Талан» договор долевого участия с использованием эскроу-счета. — У Талана уже безупречная репутация. А использование эскроу служит 100% гарантией сохранности моих средств и выполнения девелопером всех обязательств.

Напомним, что совершая сделку по новой форме договора долевого участия, покупатель вносит деньги на специализированный банковский счет эскроу. Доступ к средствам клиента девелопер получит только после передачи ключей от готовой квартиры. Для дольщика это означает защиту денег надежным банковским механизмом. Систему эскроу-счетов уже назвали «знаком качества», которым будут отмечены надежные застройщики, соблюдающие условия кредитных договоров и сроки ввода жилья в эксплуатацию.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»