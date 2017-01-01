Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летния Перми В его состав войдут представители бизнеса, власти, деятели искусства и культуры

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Как стало известно «Новому компаньону», зампред председателя правительства России Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми.

В четверг, 6 сентября состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Темой обсуждения стала реализация Указа президента России Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми. Для его исполнения совместно с правительством Пермского края подготовлен проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении состава оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми.

Предполагается, что в состав оргкомитета войдут представители сферы бизнеса, власти, деятели искусства и культуры. Председателем оргкомитета предложено стать Виталию Мутко. Во время встречи с Максимом Решетниковым он сообщил, что готов возглавить оргкомитет.

Как отметил глава Пермского края отметил, в регионе уже формируется сводный план событий по подготовке к юбилею: «План подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме», — обозначил Максим Решетников.

Напомним, проект преобразования краевой столицы был представлен широкой общественности в мае 2018 года в рамках VII межрегионального архитектурно-строительного форума.

Указ президента России о праздновании 300-летия Перми подписан 10 июля 2018 года.