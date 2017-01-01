Фонд капремонта Прикамья занял 26 строчку во всероссийском рейтинге исполнения региональных программ

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Эксперты ОНФ составили рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта за первое полугодие 2018 года. Фонд капитального ремонта Пермского края поднялся на 26 строчку рейтинга, сообщили в пресс-службе учреждения. При этом по итогам 2017 года Фонд капремонта Пермского края находился на 58 позиции.

Рейтинг ежегодно составляют эксперты Центра ОНФ «Народная экспертиза». Рейтинг сформирован на основании четырех показателей: уровень реализации 30-летних программ, эффективность использования средств, собираемость взносов и выполнение планов работ на первую половину 2018 года.

В настоящее время подрядчики фонда капремонта проводят строительно-монтажные работы по ремонту порядка 200 домов. Всего же с начала действия программы Фонд отремонтировал 717 многоквартирных домов. В 190 из них проведена замена аварийных лифтов на новые.