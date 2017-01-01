Пермь вошла в ТОП-20 самых читающих городов страны

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Столица Пермского края заняла 17 строчку рейтинга самых читающих городов России по версии независимого агентства Zoom Market. Выше в топ-20 расположились Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Омск, Нижний Новгород и Сочи. Лидером рейтинга стал Екатеринбург. Ознакомиться с полным исследованием можно здесь.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

— Несмотря на активное развитие цифровизации в образовательном процессе, мы никогда не забывали и о поддержке детского и юношеского чтения, а также популяризации семейного чтения. В Пермском крае реализуется проект «Читаем вместе», в нем участвуют почти 100% образовательных организаций и более 90 тысяч семей. Радует, что за последний год у нас в крае в три раза увеличилось количество семей, в которых возродилась традиция семейного чтения. В наших детских садах и школах пользуются популярностью мобильные библиотеки, а также обмен книгами — bookcrossing.Также, на протяжении уже 14 лет, в День знаний, все первоклассники Пермского края получают в подарок книгу. Поэтому то, что мы попали в такой рейтинг весьма закономерно. Значит, курс взят верный, и мы на правильном пути

Всего было опрошено порядка 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет. Им было задано по три вопроса: «Вы читаете книги?», «Сколько вы читаете книг в год?», «Что вы читаете сейчас?».

В ходе опроса выяснились литературные предпочтения россиян. По словам представителя агентства ZoomMarket Андрея Штырова, самые популярные жанры — это детективы, классика, фантастика и публицистика. Причём, 61% читателей знакомится с литературой на электронных носителях, а 3% жителей России предпочитает слушать аудиокниги.