С вводом калийных производств «ЕвроХим» выйдет на третье место в мире по выпуску удобрений

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Усольский калийный комбинат выйдет на полную проектную мощность уже в 2019 году. Об этом в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. УКК уже начал выпускать продукцию в пусконаладочном режиме. В рамках специнвестконтракта строится жильё для работников компании, и в следующем году будут сданы в эксплуатацию первые дома.

В 2017 году общий объём производства минеральных удобрений на предприятиях «ЕвроХима» составил 10,7 млн т, железорудного концентрата — 6,2 млн т. По словам Игоря Нечаева, объёмы производства продукции на предприятиях компании в 2018 году соответствуют планам на год, при этом по ряду показателей ожидается перевыполнение. «Действующие предприятия работают стабильно, там планово ведутся реконструкция и модернизация. Есть и три новых проекта, связанных с развитием, их запуск начнётся в ближайшие годы. Среди основных приоритетов — два калийных проекта: Усольский калийный комбинат в Пермском крае и «ЕвроХим — ВолгаКалий» в Волгоградской области. Кроме того, важным для компании является строительство «ЕвроХим — Северо-Запад» — нового аммиачного завода в городе Кингисепп Ленинградской области», — заявил генеральный директор компании «ЕвроХим».

Он отметил, что на УКК уже стартовал процесс производства. «Сейчас нам предстоит постепенно запускать новые нитки на обогатительной фабрике, и в течение следующего года комбинат должен выйти на проектную мощность», — добавил Нечаев.

Игорь Нечаев

Помимо этого, в ноябре—декабре на предприятии «Азот» в Новомосковске Тульской области будет запущено новое производство карбамида с серой мощностью 200 тыс. т в год. В Невинномысске на «Невинномысском Азоте» закончена реконструкция производства аммиака, что позволит покрывать нужды и «Невинномысского Азота», и Белореченского завода минудобрений в Краснодарском крае. А после запуска в Кингисеппе производства аммиака он будет поставляться на расположенное там же предприятие «Фосфорит», а также на завод группы «ЕвроХим» в Антверпене, который пока приобретает сырьё на свободном рынке.

«Наша компания сегодня находится в десятке ведущих мировых производителей удобрений, а с вводом калийных производств выйдет на третье место в мире», — утверждает Игорь Нечаев.

Отдельное внимание «ЕвроХим» уделяет социальным проектам. Речь идёт о поддержке науки и образования, модернизации городской среды в городах присутствия, поддержке детского спорта, благотворительности и общественных проектах в регионах. Расходы на эти цели в 2017 году составили 1,23 млрд руб. Ещё 1,44 млрд руб. было направлено на строительство жилья для сотрудников предприятий компании, сопутствующей инфраструктуры и социальных объектов.

Для работников Усольского калийного комбината, в частности, как и было запланировано ранее, будет построено 98 тыс. кв. м жилья, а также социальные объекты — два детских сада, школа, спортивный комплекс, магазин и кафе.

Строительство микрорайона будет завершено в 2025 году, как предписывает соглашение с краевыми властями о заключении специального инвестиционного контракта (был подписан 11 ноября 2016 года). Уже в четвёртом квартале 2018 года будет закончено строительство основной части инженерных коммуникаций, а в 2019 году сдадут в эксплуатацию первые пятиэтажные жилые дома.

«Вложения в социальную инфраструктуру позволяют создать комфортную среду, привлекать и сохранять кадры. Мы помогали и продолжаем помогать территориям нашего присутствия. До недавнего времени эта работа была реакцией на запрос региона. Мы по-прежнему готовы тратить деньги на социальные проекты, но эти деньги должны быть эффективными и «якорными», то есть привлекать в регион дополнительные государственные инвестиции», — заверил Игорь Нечаев.

Напомним, в июне 2014 года Усольский калийный комбинат выиграл аукцион на разведку и добычу калия на Белопашинском участке Верхнекамского месторождения. Площадь нового лицензионного участка составляет 65 кв. км. Он примыкает к уже разрабатываемому Палашерскому участку. Общая площадь лицензионных участков Усольского калийного комбината достигла 188 кв. км, а объём запасов и ресурсов — приблизительно 2,3 млрд т руды, что увеличивает срок службы шахты до 60 лет и более при запланированном уровне добычи 3,7 млн т хлористого калия в год.

Источник — «Российская газета»