«Парма» подписала центрового вместо Дмитрия Соколова
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Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с 27-летним Иваном Лазаревым (210 см, 105 кг), играющим на позиции центрового.
Лазарев в прошлом сезоне выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, но выходил на площадку всего в 11 играх. Его средние показатели за прошлый сезон в чемпионате: 4,1 очков, 0,3 блокшота, 0,4 передачи, 1,9 подборов. В прошлом чемпионате он дважды играл против «Пармы» (обе игры «Зенит» выиграл) и оба раза набирал по шесть очков.
В пресс-службе «Пармы» уточнили, что контракт с новичком рассчитан на один сезон.
Отметим, что это подписание является заменой неудачному трансферу Дмитрия Соколова, который являлся игроком «Пармы» всего неделю и завершил профессиональную карьеру из-за травмы плеча.
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