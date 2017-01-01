«Парма» подписала центрового вместо Дмитрия Соколова

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Иван Лазарев

Фото: пресс-служба БК «Зенит»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с 27-летним Иваном Лазаревым (210 см, 105 кг), играющим на позиции центрового.

Лазарев в прошлом сезоне выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, но выходил на площадку всего в 11 играх. Его средние показатели за прошлый сезон в чемпионате: 4,1 очков, 0,3 блокшота, 0,4 передачи, 1,9 подборов. В прошлом чемпионате он дважды играл против «Пармы» (обе игры «Зенит» выиграл) и оба раза набирал по шесть очков.

В пресс-службе «Пармы» уточнили, что контракт с новичком рассчитан на один сезон.

Отметим, что это подписание является заменой неудачному трансферу Дмитрия Соколова, который являлся игроком «Пармы» всего неделю и завершил профессиональную карьеру из-за травмы плеча.