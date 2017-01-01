По Прикамью впервые пройдёт «Библиокараван»

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В Пермском крае с 17 по 21 сентября впервые пройдёт форум публичных библиотек «Библиокараван-2018». Об этом сообщили в краевой библиотеке им. Горького.

Главной темой станет «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В программе форума профессиональные, культурно-образовательные мероприятия и знакомство с городами Пермского края.

Участие в библиокараване примут 120 человек из 21 региона нашей страны. Им предстоит проехать 739 км. По маршруту Пермь-Губаха-Лысьва-Чусовой-Кунгур-Ильинский. Таким образом, гостям покажут не одну отдельно взятую библиотеку, как это обычно происходит при проведении конференций или семинаров в стационарном режиме, а региональную систему взаимодействия областных и муниципальных библиотек, познакомят с библиотеками разных уровней.

«Библиокараван» — один из престижных профессиональных библиотечных форумов Российской Федерации, целью которого является знакомство не только с лучшими библиотеками России, но с целым регионом, его духовной и материальной культурой. В этом году он пройдёт уже в 17-ый раз, и впервые по территории Прикамья.

Маршрут Библиокаравана-2018