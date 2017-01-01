КСП выявила нарушения в краевом Центре военно-патриотического воспитания Учреждение не смогло предоставить документы по мероприятиям на 3,7 млн рублей и не использует дорогостоящее оборудование

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Контрольно-счётная палата Пермского края проверила эффективность использования бюджетных средств ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» в 2015-2018 годах.

Отметим, что учреждение подконтрольно министерству образования. На выполнение государственного задания в 2015 году Центр получил из бюджета края 45,3 млн руб., в 2016 — 43,2 млн руб., и в 2017 — 46,9 млн. План на 2018 год составляет 56 млн руб., но пока учреждению выделена лишь половина этой суммы.

При инвентаризации имущества и проверки обеспечения сохранности имущества Центра КСП обнаружила проблемы в ведении документации и расхождение фактического наличия основных средств с данными бухгалтерского учёта на сумму 898,8 тыс. руб. Также учреждение не использует дорогостоящее оборудование, находящееся на балансе Центра: 69 бронежилетов «Кираса-Универсал» балансовой стоимостью 310,5 тыс. руб., комплект оборудования «Лазертаг» за 536 тыс. руб. и набор для пейнтбола за 267,9 тыс. руб.

Центр военно-патриотического воспитания платит сторонним организациями за проведение различных мероприятий на основании приказов Минобра или по утверждённым им сметам . КСП утверждает, что аудиторы не нашли в сметах калькуляцию расходов и расчёты к ним, а также документы, подтверждающие объёмы проведённых мероприятий на общую сумму 3,7 млн руб. При этом учреждение не разместило в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100 тыс. руб. — то есть, по большинству мероприятий, проведённых сторонними организациями.

Контрольно-счётная палата также выявила многочисленные нарушения при проведении в 2018 году военно-спортивной игры «Орлёнок» в 2018 году: недовыполнение объёма мероприятия составило 101,3 тыс. руб., расходы на обед в полевой кухне оказались завышены на 6,7 тыс. руб., а дискуссионная площадка для студентов техникумов и колледжей вообще не состоялась. Также аудиторы утверждают, что учреждение неэффективно потратило 20 тыс. руб. на аренду оборудования для военно-тактической игры «Лазертаг», которое у них и так есть.

Ещё у учреждения в 2015-2018 годах выросла дебиторская задолженность. Аудиторы отмечают, что это не способствует повышению эффективности текущей деятельности Центра и может привести к проблемам с поставкой товара, судебным издержкам и не возврату бюджетных средств по не исполненным обязательствам.

На 1 апреля 2018 года кредиторская задолженность учреждения составляла 1,3 млн руб., из которых 1,1 млн руб. (87,4%) приходится на просроченную кредиторскую задолженность 2015 года перед организатором учебных сборов.

В итоге КСП предложило министерству образования, если они оставят практику привлечения сторонних организаций, предоставлять деньги из бюджета непосредственно им, а не посреднику в лице Центра военно-патриотического воспитания. Учреждению же аудиторы рекомендовали начать использовать лежащие без дела бронежилеты, комплект оборудования «Лазертаг» и набор для пейнтбола, а также принять меры для минимизации дебиторской задолженности. В адрес учреждения КСП направило представление об устранении нарушений. Срок ответа на представление — 21 сентября.