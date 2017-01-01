В Москве наградили лучших работников нефтяной отрасли, среди них жители Прикамья

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В Москве состоялось награждение победителей конкурса среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Лучшие определены по шести номинациям. Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» удостоено победы в номинации «Стабильно высокие результаты».

Итоги конкурса подводились с использованием новых подходов к оценке результатов деятельности за 2017 год. Ключевыми критериями стали обеспечение динамичного развития Группы «ЛУКОЙЛ», повышение эффективности производства, формирование и развитие корпоративной культуры с учетом выполнения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также внедрение инновационных технологий.

«В этом году нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ» запустила программу «Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0». Пермские предприятия «ЛУКОЙЛа», и в первую очередь, «ЛУКОЙЛ—ПЕРМЬ», стали пилотной площадкой, где отрабатываются технологии, которые потом внедряются на всех предприятиях группы. Многие едут к нам за опытом. В сентябре мы ждем делегацию государственной нефтедобывающей компании Алжирской республики», — заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Для справки: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших предприя­тий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа» в струк­туре Компании «ЛУКОЙЛ». Ос­новную производственную де­ятельность ведет в Перм­ском крае. По итогам 2017 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыто более 15 млн тонн нефти и 1,9 млрд кубометров газа. Всего органи­зации Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм­ском крае в прошлом году попол­нили бюджет региона на сумму свыше 15 млрд руб.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»