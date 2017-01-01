Максим Решетников учредил звание «Наставник Пермского края» Ранее Владимир Путин ввёл знак отличия «За наставничество» на федеральном уровне

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Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о введении почётного звания «Наставник Пермского края». Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

В положении о почётном звании указано, что оно присваивается лучшим наставникам из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйств, иных видов экономической деятельности, государственных и муниципальных служащих, работников образовательных, медицинских и фармацевтических организаций, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее трёх лет.

Инициатива о присвоении звания может исходить от органов государственной власти Пермского края, местного самоуправления и любых организаций, независимо от форм собственности. Решение о присвоении звания принимает сам губернатор с учётом мнения Комиссии по наградам края. Звание будет присваиваться раз в год к Дню молодёжи 27 июня не более чем десяти гражданам.

Отметим, что в марте текущего года знак отличия для наставников на федеральном уровне учредил президент России Владимир Путин. Им будут награждать опытных работников, в том числе государственных и муниципальных служащих, за личные заслуги в наставничестве в течение не менее пяти лет.

До этого, с 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ проходил форум «Наставник». На встрече с участниками форума президент поддержал идею возрождения почетного звания «Заслуженный наставник России». «Хорошая идея, в целом идея правильная», — заявил он тогда. Путин добавил, что можно подумать над названием и над тем, как внести в этот процесс элемент общественного признания.