На эспланаде состоялся тестовый запуск нового светомузыкального фонтана

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Он прошёл в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе городской администрации. Фонтан будет представлять плоскостное сооружение 25 на 40 метров. Все оборудование и технологическая часть будут под землей. Форсунки десяти видов позволят выдавать разнотипные струи: вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и другие. Для различных спецэффектов будут созданы «водный экран» и лазерные лучи. Система акустики позволит слышать музыку не только около фонтана, но и на сиденьях будущего амфитеатра. Отмечается, что это будет первый многофункциональный объект в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на эспланаде.

Сейчас на месте ведутся работы по устройству основания из песчано-гравийной смеси на территории вокруг фонтана. На 50% выполнены работы по укладке гранитной плитки на чаше фонтана. В ближайшее время подрядчик приступит к переустройству канализации.

Благоустроить всю прилегающую территорию и официально запустить фонтан планируется к 12 июня 2019 года.

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