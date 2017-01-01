С 10 сентября в Перми расширится зона платной парковки

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Расширенная зона платной парковки

Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. Расширение будет проходить поэтапно.

Начиная с 10 сентября придорожные парковки станут платными на территории, ограниченной улицей Попова, улицей Пушкина, улицей Крисанова, улицей Окулова. Также платными станут парковки, расположенные в границах улицы Пушкина, Комсомольского проспекта, улицы Революции, улицы Николая Островского. В платную зону также войдут участки улицы Ленина и улицы Петропавловской от улицы Николая Островского до улицы Клименко и улицы Клименко от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

А с 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной улицей Революции, улицей Николая Островского, улицей Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицей Сибирской, улицей Полины Осипенко, Комсомольским проспектом, а также улица Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»:

— Расширение зоны платных парковок происходит поэтапно. По данным социологического исследования, подходящими для расширения районами жители называли чаще всего Ленинский и Мотовилихинский районы. В дальнейшем тарифная политика и расширение зоны в других районах будет детально просчитываться, чтобы платные парковки становились еще более эффективным инструментом для сокращения нарушений правил стоянки, а также разгрузки улично-дорожной сети

По словам директора Института транспортного регулирования Российской академии транспорта Михаила Якимова, регулирование парковочного пространства, как инструмент для обеспечения комфортного доступа к городским территориям, оправдан и ожидаем. При постепенном расширении территории платных парковок Пермь сможет начать переход к системе организации нескольких тарифных зон, как это работает уже в Москве и многих европейских столицах.

Всего в городе на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа — 20 рублей — взимается в рабочие дни с 09:00 до 19:00. Оператором системы выступает компания «Ростелеком».