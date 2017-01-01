Завтра в Перми пройдёт фестиваль хореографии Context Дианы Вишнёвой

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Фото: Пермский академический театр оперы и балета

В пятницу, 7 сентября в Пермском театре оперы и балета пройдет вечер современной хореографии Context Lab, представленный в рамках международного фестиваля Context. Diana Vishneva.

В его рамках зрители смогут посмотреть работы ведущих российских постановщиков-победителей конкурса хореографии Context Lab и пермскую премьеру балета Гойо Монтеро «Asunder» на музыку Вагнера, созданного знаменитым испанским хореографом Гойо Монтеро.

Победители Contex Lab представят в Перми четыре работы, созданные по заказу фестиваля. Это история о поддержке и взаимопонимании The Room петербурженки Ольги Васильевой; спектакль-эксперимент «Когда я стала амазонкой» хореографа из Перми Марины Кремнёвой; постановка петербургского хореографа Константина Кейхеля «Облака» и танцевальный проект «Объект T.E.L.O.» выпускника ГИТИСа, Павла Глухова, избравшего тело в качестве объекта изучения.

Главным событием фестиваля станет премьера балета Asunder, созданного знаменитым хореографом Гойо Монтеро.

Мировая премьера этого балета, название которого на русский язык можно перевести как «На части», состоялась в 2017 году на фестивале Context. Diana Vishneva, а в феврале 2018 года спектакль представили на гала-открытии Holland Dance Festival в Гааге. В постановке задействованы 16 танцовщиков, все они — артисты пермского балета.

Гастроли фестиваля Context. Diana Vishneva предваряет серия встреч в рамках «Лаборатории современного зрителя» Пермского театра оперы и балета. У зрителей будет возможность поговорить в формате скайп-конференции с Гойо Монтеро, обсудить исторические этапы развития танца и самые заметные явления и имена с исследователями танца, побывать на открытых репетициях и поделиться впечатлениями по окончании вечера. Для участия в мероприятиях «Лаборатории» нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Фестиваль Context. Diana Vishneva проводится с 2013 года. Его основатель и арт-директор — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва.





