ЗС рассмотрит пакет поправок по сохранению мер поддержки людям предпенсионного возраста

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Фото - пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 5 сентября, фракция партии «Единая Россия» в Законодательном собрании внесла предложения по изменению ряда региональных законов. Все они направлены на то, чтобы женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет после повышения пенсионного возраста не потеряли положенные им льготы. Пермский край вошёл в число первых регионов страны, где были представлены законодательные инициативы по сохранению льгот для лиц предпенсионного возраста.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Юрий Борисовец сообщил, что в своём телеобращении к гражданам России президент РФ Владимир Путин заявил, что до завершения преобразований в пенсионной системе для людей старше 55 и 60 лет нужно сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Однако часть этих льгот установлены на уровне регионов, поэтому властям субъектов Федерации нужно внести изменения в законодательство самостоятельно. При этом исполняющий полномочия Секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что в основе предложений Владимира Путина лежали предложения от регионов, в том числе сформированные фракцией «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края.

Чтобы действующие пенсионеры не потеряли положенные им льготы, депутаты предложили поменять формулировку «граждане пенсионного возраста» на конкретный возраст — 55 для женщин и 60 лет для мужчин, пояснил председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.

Пакет поправок коснётся девяти краевых законов. Они направлены на сохранение права на ежегодные денежные выплаты для ветеранов труда, компенсации на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ, приобретение социального проездного документа и льготу на транспортный налог. Ещё три законопроекта касаются социальной поддержки для отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в сельской местности: они имеют льготы на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ и сниженные ставки по заготовке древесины. Также изменения коснутся законов, которые регулируют выплаты лицам, оказывающим противотуберкулезную помощь, докторам наук и «обманутым дольщикам».

Министр социального развития Павел Фокин добавил, что краевое правительство полностью поддерживает пакет поправок, так как он поможет не допустить ухудшения материального положения людей. «У нас в крае около 700 тыс. пенсионеров. Ежегодно статус ветеранов труда дополнительно получают около 10 тыс. человек. Все они смогут получать меры поддержки, которых бы лишились при повышении пенсионного возраста», — пояснил министр и заверил, что средства на эти цели в бюджете Пермского края заложены в полном объёме в размере 4 млрд руб.

Ожидается, что пакет поправок рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания 20 сентября. Юрий Борисовец отметил, что, возможно, все поправки получится принять сразу в двух чтениях. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.