Павел Миков: закон о компенсации за землю многодетным требует доработки

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Павел Миков

Фото: Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что закон о предоставлении многодетным семьям права на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, требует доработки. Свою позицию омбудсмен озвучил сегодня, 5 сентября в ходе заседания рабочей группы Заксобрания по подготовке поправок для законопроекта.

По словам Микова, денежная компенсация должна быть равной для всех многодетных, не зависимо от того, в каком районе Пермского края они проживают. Он также указывает на то, что размер выплаты можно было бы определять исходя из кадастровой стоимости или среднерыночной стоимости земельного участка и площади земельного участка. Отсутствие чёткого механизма определения размера компенсации за землю станет поводом для судебных разбирательств, отмечает уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

Напомним, указанный законопроект был принят в первом чтении депутатами ЗС Пермского края 16 августа. Его рассмотрение в июне этого года инициировал председатель Совета муниципальных образований, глава Пермского района Александр Кузнецов. Законопроект предусматривает, что на полученные за землю деньги многодетные семьи смогут самостоятельно купить участок и строить на нём дом. По мнению Александра Кузнецова, это должно разрешить проблему очерёдности на получение земли.