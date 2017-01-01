Пермский мультфильм получит субсидию минкульта РФ

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Кадр из мультфильма

Недавно завершился второй этап отбора киностудий, которые получат от министерства культуры РФ субсидию на производство анимационных фильмов. В список одобренных проектов вошёл и мультфильм «Капризка», снятый по сказочной повести пермского писателя Владимира Воробьёва, над которым «Пермкино» работает вместе с «Мастерской Павла Лунгина».

В киноцентре «Премьер» 18 июля прошёл показ пилотного выпуска мультфильма. Мультфильм выполнен в технике пластилиновой анимации. Он будет состоять из 14 эпизодов, каждый — от 4 до 6 минут. Режиссёром проекта выступил Сергей Меринов — известный российский аниматор, ученик мультипликатора Александра Татарского («Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки»). Сценарий к мультсериалу написала Наталья Румянцева. Продюсерами выступили режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин и пермский режиссёр, генеральный директор «Пермкино» Павел Печёнкин.

Работа над мультфильмом идёт уже несколько лет. Впервые к ней приступили ещё в 2014 году — искали финансирование. Проект уже поддержан министерством культуры Пермского края и теперь получит финансирование от министерства культуры России.

Источник — пресс-служба «Пермкино»

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