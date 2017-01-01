В Политехе собирают пермского C - 3PO из «Звёздных Войн»

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Студенты Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) приступили к созданию робота-андроида, который получил имя Мишель и будет похож на дроида C-3PO из фантастической саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны».

Основой механического устройства машины стало доработанное шасси робота-промоутера — Promobot v1, полностью созданного в Перми. «Впрочем, робот может оказаться просто программой на компьютере (достаточно мощном) и не иметь привычного нам человекоподобного облика, как у C-3PO», - сообщают разработчики.



Робот будет наделен эмоциональными характеристиками. Он сможет свободно участвовать в переговорах в роли переводчика либо секретаря, интеллектуально оценивая текст на естественном языке, переводить и пересказывать его с учетом особенностей пользователя и самообучаться в процессе общения. В некоторых случая он сможет выполнять эти задачи, не имея доступа к интернету. На данный момент команда разработчиков, куда входят и сотрудники классического вуза, работает над «начинкой» модели: речевыми модулями и программным обеспечением.

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