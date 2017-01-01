Бывший финдиректор «ЗиДа» рассказала о «необычных суммах и счетах» на заводе

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В Дзержинском районном суде Перми продолжается процесс по делу о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД).

В среду, 5 сентября суд допрашивал свидетеля — бывшего начальника финансового отдела «ЗиДа» Ирину Медведеву.

По её словам, в октябре 2011 года у неё возникли вопросы по сумме оплаты за теплоэнергию, поставляемую на завод. Счёт составил 40 млн руб., что «в 2-3 раза больше, чем раньше». По словам Медведевой, она не стала разбираться, с чем это связано, так как этот вопрос не входил в её компетенцию.

Кроме того, она рассказала суду, что ранее в том же году она подписала договор на 100%-ую предоплату ремонтных работ на кровле двух цехов завода на общую сумму 7 млн руб. По её словам, она была удивлена договором, так как завод обычно заранее не оплачивал в полном объёме столь крупные счета.

Отметим, что на одном из прошлых заседаний бывшей начальник службы эксплуатации «ЗиДа» Елена Власова, которая участвовала в приёмке ремонтных работ кровли цехов, заявила, что в итоге «работы были выполнены не в полном объеме и с низким качеством». Разница между фактически выполненными работами и запланированными составила «примерно 2 млн руб».

Напомним, бывшего исполнительного директора Завода им. Дзержинского Егора Заворохина и двух его предполагаемых сообщников, Дениса и Максима Овчинниковых (отец и сын), обвиняют в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011-12 годов, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве оплаты за ремонт кровли и фасадов двух цехов завода в том же 2011 году.

Ранее бывший гендиректор ООО «Энергоресурс» (компания, обслуживавшая котельную, подававшую тепло на завод) Андрей Масалкин, также обвинявшийся в хищении, пошёл на сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство. В итоге суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб.

На одном из прошлых судебных заседаний он дал показания, что совершал незаконные манипуляции с датчиком подачи теплоэнергии на завод по просьбе других фигурантов дела. Кроме того, он признался, что на первоначальных допросах давал ложные показания в интересах обвиняемых.

Заворохин и Овчинниковы своей вины не признают.