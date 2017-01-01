Суд оставил в силе решение по снятию Галины Сорвиной с выборов в думу Краснокамского городского округа Сегодня и завтра суд примет решение по жалобам остальных пяти кандидатов от КПРФ, которых обвиняют в незаконной агитации

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы кандидата в депутаты думы Краснокамского городского округа от КПРФ Галины Сорвиной. Ранее Краснокамский городской суд признал её нарушившей Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме». А именно — в незаконной предвыборной агитации, нарушающей законодательство РФ об интеллектуальной собственности.

Аналогичные решения о нарушении закона в период предвыборной агитации приняты в отношении пяти других кандидатов от КПРФ: Александра Черемных, Юрия Лямина, Сергея Лунёва, Олега Троховцева и Евгения Малых. Все они баллотируются в депутаты думы Краснокамского городского округа. Решения в их отношении также обжалуются в Пермском краевом суде. Помимо Галины Сорвиной, сегодня там рассмотрят жалобу Юрия Лямина, а завтра пройдут заседания по жалобам остальных кандидатов.

Комментируя решение суда по жалобе Сорвиной, депутат Заксобрания Пермского края Игорь Малых, заявил, что партия намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

По его словам, суд не принял во внимание доказательства, предоставленные КПРФ. «Мы дали все необходимые документы, что фотографии не принадлежат Яндексу. Они находятся на десятках сайтах. Дали все доказательства, и в итоге получили такое решение. Я видел в своей жизни беспредел, но такого не было никогда», — заключил Малых

Напомним, суть нарушения, в котором обвиняют кандидатов от КПРФ, заключается в следующем. В ходе предвыборной агитации они заказали за счет средств собственного избирательного фонда изготовление агитматериалов. На одной из страниц агитматериала они разместили своё собственное изображение, а на другой — призыв прийти на митинг с изображением площади и здания. Истцы настаивают на том, что указанный материал был размещён без указания авторов и правообладателей и взят из фотоснимка, размещённого на сервисе «Яндекс Карты» в 2017 году.