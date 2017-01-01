В Перми пройдёт всероссийский съезд региональных операторов капремонта

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27 и 28 сентября в Перми состоится V Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В съезде примут участие представители фондов капитального ремонта, органы исполнительной власти, отвечающих за реализацию программ капитального ремонта в субъектах РФ, а также органов государственной и жилищной инспекции. Они смогут обменяться опытом и познакомиться с лучшими региональными практиками, сообщает Фонд капремонта.

Антон Удальев, заместитель Председателя Правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края:

— В течение года мы упростили процедуру получения компенсации платы за капремонт для пенсионеров, организовали прием заявлений и выдачу справок от фонда в отделениях краевого МФЦ. Эти меры позволили сделать услуги Фонда более доступными для населения. Только за последний год проведён капитальный ремонт в 436 домах. Это больше, чем суммарное количество ремонтов за два предыдущих года.