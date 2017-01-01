В Прикамье наградили лучших работников нефтяной отрасли

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

70 работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье были отмечены за успехи в 2018 году.

4 сентября на сцене ДК им. Гагарина губернатор Максим Решетников и представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков поздравили работников предприятий Группы в Прикамье с профессиональным праздником.

«Нефтегазовая отрасль — одна из основ экономики Пермского края, а предприятия сектора — одни из самых современных и динамично развивающихся. Структуры «ЛУКОЙЛа» успешно реализуют инвестиционные проекты, применяют новейшие разработки и технологии, продолжают оставаться ключевыми налогоплательщиками в крае», — отметил в своём поздравлении губернатор Максим Решетников.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Награды в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности получили представители 17 предприятий, в том числе 20 человек — работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

«День нефтяника объединяет в Пермском крае более 36 тысяч человек. Нынешний год проходит для нас под эгидой сразу нескольких юбилейных дат: 60-летия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 25-летия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», а в 2019 году нас ждёт ещё одна грандиозная дата — 90-летие пермской нефти», — сказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»