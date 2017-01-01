К 2020 году все учреждения среднего профобразования Прикамья подключат к скоростному Интернету

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В Прикамье стартует программа по подключению учреждений среднего профессионального образования (СПО) к высокоскоростному интернету. В этом году предполагается подключить 14 колледжей и техникумов из 19. Сразу 11 тысяч учащихся смогут пользоваться электронными образовательными ресурсами. В 2019 году к интернету подключат оставшиеся 5 СПО. Ожидается, что к 2020 году высокоскоростным интернетом обеспечат все колледжи и техникумы региона.

«В настоящее время ведется анализ лучших практик страны, чтобы применить этот опыт в Пермском крае. В регионе готовится необходимая инфраструктура, в частности, обновляется оборудование», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, помимо учреждений СПО, к 2020 году высокоскоростной интернет получат и все школы Прикамья - более 300 тыс. детей. В 2017 году интернет провели в 30 школ, в 2018 интернет провели уже более чем в 250 школ, до конца года их число удвоится.

Источник — пресс-служба администрации губернатора