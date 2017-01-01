Экс-владелец ночного клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу Анатолию Заку оставалось до конца срока 13 месяцев

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Анатолий Зак

Фото: Сергей Копышко

24 августа Копейский городской суд Челябинской области удовлетворил заявление Анатолия Зака об условно-досрочном освобождении.

В декабре 2009 года из-за пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Владельца клуба, предпринимателя Анатолия Зака Ленинский районный суд приговорил к девяти годам десяти месяцам колонии общего режима. Таким образом, он должен был выйти на свободу лишь в октябре 2019 года.

По закону, после того, как осужденный за тяжкое преступление отбывает не менее половины срока наказания, он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

В 2016 году, когда бизнесмен отбывал наказание в исправительной колонии общего режима №7, Сегежский городской суд Республики Карелия его просьбу не удовлетворил. В 2017 году Анатолия Зака перевели исправительную колонию №11 в Челябинской области, и 14 августа 2018 года исправительная колония № 11 обратилась в Копейский городской суд с административным исковым заявлением к бывшему бизнесмену. Представители исправительного учреждения просили суд после выхода по УДО установить для него на один год административный надзор, так как осуждённый признан злостным нарушителем установленного режима содержания.

Суд ходатайство об УДО удовлетворил, а также установил для Анаталия Зака административный надзор. Теперь ему придётся раз в месяц приходить отмечаться в полицию. Также ему запрещено находиться вне дома с 23:00 до 06:00 часов, за исключением выхода на работу.

Постановление об УДО в десятидневный срок никто не обжаловал, и Анатолий Зак вышел на свободу.

Отметим, всего по делу о пожаре в «Хромой лошади» было осуждено семь человек, и все они уже вышли на свободу.