Комментировать Пермский марафон будет Дмитрий Губерниев

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Пермский марафон

Партнёром известного российского телекомментатора станет мастер-спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации лёгкой атлетики Вадим Злобин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Открытие марафона состоится уже в ближайшую субботу, 8 сентября в 19 часов на площади перед «Театром-Театром». Сами же забеги стартуют днём позже — 9 сентября в 9 утра. Закрытие марафона намечено на 15.30. Победители получат по 500 тыс. руб.

Поддержать своих близких, друзей, коллег плакатами и кричалками можно будет по всему маршруту — от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы. В стартово-финишном городке для зрителей будут установлены большие экраны с трансляцией.

Напомним, Пермский международный марафон пройдёт уже во второй раз. Участие в первом марафоне, прошедшем в сентябре 2017 года, приняло более 5,5 тыс. жителей и гостей города из 12 стран, 28 регионов и 184 городов Российской Федерации. В забегах принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты, сотрудники администрации, общественники. На протяжении всей трассы марафонцев поддерживали 24 тыс. болельщиков.