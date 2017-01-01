В ПГГПУ откроется выставка наивных картин Нины Горлановой

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Нина Горланова

Фото: Сергей Копышко

Пермская писательница и художница Нина Горланова передала в дар Пермскому государственному гуманитарно-педагогическому университету 40 своих картин, сообщает пресс-служба ВУЗа.

В субботу, 8 сентября, в день проведения фестиваля UniverCityFest, приуроченного ко дню рождения ПГГПУ, состоится открытие выставки творчества Нины Горлановой «Разговор в красках с самой собой». Экспозиция будет размещена в главном корпусе ПГГПУ (ул. Сибирская, 24) на филологическом факультете. Выставку представит сам художник.

По утверждению Нины Горлановой у нее всего от 500 до 600 сюжетов, которые она изображает в своих наивных работах: «Когда-то была мечта, чтобы у каждого пермяка была моя картина. Муж посчитал, что для этого мне надо прожить еще хотя бы 230 лет».

В экспозиции ПГГПУ будут представлены как типичные для творчества Нины Горлановой сюжеты с ангелами и рыбами, так и менее известные — «Тайная вечеря», «Пушкин и Данте», «Корабль дураков» и другие.

Нина Горланова, художница:

— У меня нет ни светотени, ни объема, ни смешения красок. Есть только композиция, ритм, подтекст и мифологемы. На этом строится вся художественность. Я рисую как дети — что придет в голову. Исходя из этих маленьких умений, я строю самые разнообразные сюжеты и картины.

Отметим, наивные картины Нина Горланова пишет с конца 70-х, начала 80-х годов. На сегодняшний день, работы Горлановой хранятся в коллекции Пермской картинной галереи, в Перми, Екатеринбурге и Москве состоялись авторские выставки художницы.

Открытие выставки в 17.00.

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