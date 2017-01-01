Пермские нефтяники задумались о фиксации похитителей нефти на видео

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В понедельник на площадке ООО «Технологии безопасности дорожного движения» состоялось рабочее совещание с участием представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Третьякова и генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергея Андронова.

Нефтяникам были презентованы готовые системные решения и оборудование с уникальными техническими характеристиками, которое осуществляет фиксацию нарушений Правил дорожного движения и успешно применяется на дорогах в разных регионах страны. При небольшой доработке данные системы могут быть полезными и на объектах нефтедобычи и нефтепереработки. С помощью комплексов видеофиксации, в частности, можно выявлять случаи хищения нефти и нефтепродуктов и собирать неопровержимую доказательную базу совершённых преступлений.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Пермское предприятие «Технологии безопасности дорожного движения» работает в сфере производства оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения с 1999 года. Его специалисты одними из первых в России разработали инновационные видеофиксаторы нарушений правил проезда на запрещающий сигнал светофора, выезда за стоп-линию, непредоставления преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, нарушений правил парковки и стоянки. «Технологии безопасности дорожного движения» являются разработчиками нескольких поколений многофункциональных фотовидеофиксаторов «АЗИМУТ», которые устанавливаются на автодорогах Пермского края и ряда российских регионов.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»