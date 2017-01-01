В Перми достроено новое здание Пермского кадетского корпуса

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Новое здание Пермского кадетского корпуса им. Ф. Кузьмина

Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

В Перми 1 сентября начались занятия в достроенном кадетском корпусе им. Ф. Кузьмина, расположенного в с. Усть-Качка по адресу: ул. Дубровская, 1.

Как уточнили в пресс-службе краевого минстроя, он рассчитан на 460 учащихся. Строительные работы начались в прошлом году, общий бюджет строительства составил 250 млн руб. из краевого бюджета, плюс 29 млн руб. на оснащение новым оборудованием. Общая площадь корпуса составляет 7 тыс. кв. м.

Новое здание Пермского кадетского корпуса им. Ф. Кузьмина

Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края