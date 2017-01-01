В Краснокамском районе открыли движение по мосту через Сюзьву

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Мост через Сюзьву

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Прикамье»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье», подрядная организация завершила ремонт моста на федеральной автодороге М-7 «Волга» через реку Сюзьва, который расположен в Краснокамском районе края. Движение по мосту открыто в полном объеме.

В ходе ремонта мостовики заменили балки пролётных строений сооружения, отремонтировали подходы, сопряжения и водосбросные лотки, устроили новое асфальтобетонное покрытие, смонтировали барьерное и перильное ограждения.

Мост через Сюзьву — важный объект, так как он находится на оживленном участке трассы М-7 «Волга», соединяющей центральную часть России с поволжскими регионами. В сутки здесь проезжает более 30 тыс. автомобилей

Отметим, что ремонт моста шёл уже второй год. Прошлый подрядчик должен был сдать мостовой переход еще в конце 2017 года, но не выполнил свои обязательства. В результате контракт с ним расторгли, компании выставили штрафные санкции.