Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 4 сентября

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Реновация пустыря. На месте кондитерской фабрики «Пермская» будет построен многофункциональный комплекс.

Революционное движение. Улицу Революции реконструируют к концу 2019 года.

Смерть, секс и зарплата. Лингвист Максим Кронгауз рассказал о языковых табу и способах их обойти.

Точка роста. Первые опоры нового моста через Чусовую появятся до конца года.

Как банный коммунист. Накануне выборов в Краснокамске могут снять несколько сильных кандидатов, однако исход выборов там по-прежнему предугадать сложно.

Экологический налог: близкая перспектива или далёкое будущее? В Налоговом кодексе может появиться новая глава. Колонка руководителя юридического агентства «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой.

Олег Постников: Людям трудно разобраться, на какие выплаты они могут рассчитывать. Руководитель фракции ЛДПР в краевом Законодательном собрании — о необходимости создания Социального кодекса Пермского края.

Отложить на юбилей. Городские власти обсудили бюджет празднования 300-летия Перми.

«Вещь» не в себе. Состоялась презентация очередного, 17-го по счёту, выпуска пермского литературного журнала.

Во «Имя» малых «рек». В Музее современного искусства PERMM открылась «экологическая» выставка.

Тема для летописи. В Пермской художественной галерее открылась выставка, посвящённая пермскому авангарду 1960—2000-х годов.

Счастливый «Несчастный случай». В Перми в третий раз отметили День набережной.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться