Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 4 сентября
Реновация пустыря. На месте кондитерской фабрики «Пермская» будет построен многофункциональный комплекс.
Революционное движение. Улицу Революции реконструируют к концу 2019 года.
Смерть, секс и зарплата. Лингвист Максим Кронгауз рассказал о языковых табу и способах их обойти.
Точка роста. Первые опоры нового моста через Чусовую появятся до конца года.
Как банный коммунист. Накануне выборов в Краснокамске могут снять несколько сильных кандидатов, однако исход выборов там по-прежнему предугадать сложно.
Экологический налог: близкая перспектива или далёкое будущее? В Налоговом кодексе может появиться новая глава. Колонка руководителя юридического агентства «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой.
Олег Постников: Людям трудно разобраться, на какие выплаты они могут рассчитывать. Руководитель фракции ЛДПР в краевом Законодательном собрании — о необходимости создания Социального кодекса Пермского края.
Отложить на юбилей. Городские власти обсудили бюджет празднования 300-летия Перми.
«Вещь» не в себе. Состоялась презентация очередного, 17-го по счёту, выпуска пермского литературного журнала.
Во «Имя» малых «рек». В Музее современного искусства PERMM открылась «экологическая» выставка.
Тема для летописи. В Пермской художественной галерее открылась выставка, посвящённая пермскому авангарду 1960—2000-х годов.
Счастливый «Несчастный случай». В Перми в третий раз отметили День набережной.