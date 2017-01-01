Прошли предварительные слушания по делу Павла Ляха Заседание суда было в закрытом режиме

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Павел Лях

В Ленинском районном суде Перми 3 сентября состоялись предварительные слушания по делу экс-министра спорта и физической культуры Пермского края Павла Ляха.

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Уголовное дело против Ляха возбудили в 2016 году после проверки контрольно-счетной палаты. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб, тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после на подписку о невыезде.

По ситуации со стадионом проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.

Обвинение считает, что еще один эпизод по превышению полномочий связан с выделением средств на проведение спортивных сборов на чайковской базе «Раздолье». Организацией сбора занималась коммерческая организация. По версии следствия, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить было нельзя.

Защита экс-министра считает, что следствием не исследованы вопросы о разграничении полномочий в рамках минспорта, а также разграничение функций между различными министерствами — минфином, минспорта, минзакупок и другими.

Роман Ахметов, адвокат:

— На предварительном слушании решается ряд процессуальных вопросов. В том числе, мы ставим вопрос об исключении ряда доказательств и донесём нашу позицию до суда — Павел Лях вину не признаёт, и мы аргументируем это документами. По делу отсутствует ущерб: объект, то есть стадион «Динамо», функционирует, никаких нареканий нет уже 2,5 года, и на нём проходят соревнования. То есть обществу и государству не причинён вред, что является обязательным элементом состава преступления по данной статье.

Сам Павел Лях от комментариев отказался.

Суд назначил рассмотрение дела по существу на 14 сентября.